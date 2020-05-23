Ласицкене не будет тренироваться в Новогорске после открытия базы

Прославленная прыгунья в высоту Мария Ласицкене не будет работать на базе в Новогорске в ближайшее время.

Как подчеркнул её личный тренер Геннадий Габрилян, в настоящий момент в этом нет необходимости. Ряд спортсменов планируют возобновить тренировочную деятельность после решения всех вопросов с санитарными нормами.

«Сейчас Маша отдыхает и необходимости в централизованных тренировочных занятиях пока нет. После выхода из отпуска у неё начнётся ОФП, поэтому про сборы мы пока не думали. Что-то конкретное о дальнейших планах подготовки говорить тоже сложно, всё будет зависеть от ситуации с календарём и как его будет корректировать коронавирус», — приводит слова специалиста ТАСС.

Ранее сообщалось, что бегун на 110 м с барьерами Сергей Шубенков также пропустит ближайшие сборы в Новогорске и продолжит тренироваться дома.