Ласицкене не будет тренироваться в Новогорске после открытия базы

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Прославленная прыгунья в высоту Мария Ласицкене не будет работать на базе в Новогорске в ближайшее время.
Ласицкене не будет тренироваться в Новогорске после открытия базы
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Как подчеркнул её личный тренер Геннадий Габрилян, в настоящий момент в этом нет необходимости. Ряд спортсменов планируют возобновить тренировочную деятельность после решения всех вопросов с санитарными нормами.

«Сейчас Маша отдыхает и необходимости в централизованных тренировочных занятиях пока нет. После выхода из отпуска у неё начнётся ОФП, поэтому про сборы мы пока не думали. Что-то конкретное о дальнейших планах подготовки говорить тоже сложно, всё будет зависеть от ситуации с календарём и как его будет корректировать коронавирус», — приводит слова специалиста ТАСС.

Ранее сообщалось, что бегун на 110 м с барьерами Сергей Шубенков также пропустит ближайшие сборы в Новогорске и продолжит тренироваться дома.

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