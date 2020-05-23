Шубенков пропустит ближайшие сборы в Новогорске и продолжит тренироваться дома

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Сергей Клевцов, тренер чемпиона мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами россиянина Сергея Шубенкова, заявил, что спортсмен не приедет на ближайшие сборы в Новогорске.
Шубенков пропустит ближайшие сборы в Новогорске и продолжит тренироваться дома
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Что касается Шубенкова, то сейчас он в Новогорск точно не приедет. Я не вижу смысла ехать туда с учётом того, что ближайшие соревнования начнутся только в середине августа. Для того уровня подготовки, который имеем на данный момент, вполне достаточно тренироваться в своём родном Барнауле, не выезжая никуда», — цитирует Клевцова ТАСС.

По его словам, скорее всего, легкоатлет приедет в Новогорск ближе к старту сезона.

Ранее директор спортивной базы в подмосковном Новогорске Николай Доморацкий заявил, что некоторые спортсмены прибудут на базу уже 24 мая.

Также сообщалось, что Шубенков подал заявку на нейтральный статус.

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