«Торпедо» объявило об уходе Еленцевой с поста президента клуба

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Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об отставке Елены Еленцевой с поста президента команды.
«Торпедо» объявило об уходе Еленцевой с поста президента клуба
  • © предоставлено пресс-службой концерна "РОССИУМ"

«Мы благодарим Елену Васильевну за большой вклад в развитие «Торпедо» и желаем профессиональных успехов!» — написано в заявлении клуба. 

Еленцева работала в должности президента «Торпедо» с декабря 2017 года. 

«Торпедо» по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который был завершён досрочно из-за коронавируса, заняло четвёртое место.

Ранее в «Торпедо» выразили разочарование решением РФС завершить чемпионат ФНЛ.

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