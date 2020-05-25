«Торпедо» объявило об уходе Еленцевой с поста президента клуба

Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об отставке Елены Еленцевой с поста президента команды.

«Мы благодарим Елену Васильевну за большой вклад в развитие «Торпедо» и желаем профессиональных успехов!» — написано в заявлении клуба.

Еленцева работала в должности президента «Торпедо» с декабря 2017 года.

«Торпедо» по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который был завершён досрочно из-за коронавируса, заняло четвёртое место.

Ранее в «Торпедо» выразили разочарование решением РФС завершить чемпионат ФНЛ.