«Торпедо» объявило об уходе Еленцевой с поста президента клуба
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«Мы благодарим Елену Васильевну за большой вклад в развитие «Торпедо» и желаем профессиональных успехов!» — написано в заявлении клуба.
Еленцева работала в должности президента «Торпедо» с декабря 2017 года.
«Торпедо» по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который был завершён досрочно из-за коронавируса, заняло четвёртое место.
Ранее в «Торпедо» выразили разочарование решением РФС завершить чемпионат ФНЛ.