Футболисты сборной России оказали помощь больницам Дагестана

Футболисты сборной России Георгий Джикия, Алексей и Антон Миранчуки оказали помощь больницам трёх населённых пунктов Республики Дагестан в борьбе с пандемией коронавируса.

РИА Новости