Футболисты сборной России оказали помощь больницам Дагестана
Футболисты сборной России Георгий Джикия, Алексей и Антон Миранчуки оказали помощь больницам трёх населённых пунктов Республики Дагестан в борьбе с пандемией коронавируса.
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба национальной команды, игроки помогли медучреждениям, закупив необходимое оборудование.
Ранее сообщалось, что в «Ахмате» рассказали о результатах тестов на коронавирус у легионеров.
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