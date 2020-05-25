Футболисты сборной России оказали помощь больницам Дагестана

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Футболисты сборной России Георгий Джикия, Алексей и Антон Миранчуки оказали помощь больницам трёх населённых пунктов Республики Дагестан в борьбе с пандемией коронавируса.
Футболисты сборной России оказали помощь больницам Дагестана
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба национальной команды, игроки помогли медучреждениям, закупив необходимое оборудование.

Ранее сообщалось, что в «Ахмате» рассказали о результатах тестов на коронавирус у легионеров.

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