Боярский — Погребняку: всё будет хорошо, ты поборешь коронавирус

Артист Михаил Боярский пожелал скорейшего выздоровления нападающему «Урала» Павлу Погребняку, у которого обнаружили коронавирус.

Актёр обратился к футболисту, который в 2008 году выиграл Кубок УЕФА вместе с «Зенитом», через СМИ.

«Я переживаю за тебя, болею не только как за спортсмена, но и как за замечательного мужика, который наверняка справится со всем горем, которое напало на одного из лучших спортсменов страны. Тебя поддерживают все болельщики, тебя поддерживает Господь Бог. Всё будет хорошо, ты поборешь эту болезнь, как поборол многих врагов на футбольном поле», — приводит слова Боярского РИА Новости.

Артист также пожелал Погребняку забить здоровый красивый гол, который поставит его на ноги.

Ранее о состоянии членов семьи рассказала супруга Павла Мария.