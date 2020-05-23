Жена футболиста Погребняка рассказала о заболевании коронавирусом в их семье

Мария Погребняк, жена нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка, рассказала, как их семья переносит заболевание коронавирусом.

По её словам, её мужу диагностировали двустороннюю пневмонию, у него поднялась температура.

«Позавчера первый день появилась температура у детей — 37,3—37,5 °С. Я вызвала врача сдать кровь. Анализы были готовы через несколько часов! Результаты плохие: кровь инфекционная! Дали направление на КТ (результат у старшего — пневмония)», — написала жена игрока в Instagram.

Она также отметила, что у неё самой нет симптомов болезни. Что касается детей, то у них повысилась температура. Симптомы появились у двух сыновей.

Ранее жена Погребняка заявила, что у её мужа сначала не было никаких признаков коронавируса.