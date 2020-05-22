Кикнадзе: болельщики нас поймут, если «Локо» будет хорошо играть

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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью телеканалу «Россия 24» затронул тему непростых взаимоотношений с фанатами.
Кикнадзе: болельщики нас поймут, если «Локо» будет хорошо играть
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

По его мнению, позицию ультрас может поменять успешное выступление команды под руководством нового главного тренера Марко Николича.

«Всё скажет практика. Если мы будем играть хорошо и интересней, то болельщики нас поймут. Если не будет результата, а игра с нашей стороны будет рассыпанная, то налаживай отношения с ними, не налаживай, заискивай, угрожай, запрещай или стимулируй — всё будет вторично. Нас рассудят игра, поле и мяч», — резюмировал Кикнадзе.

17 мая неизвестные провели акцию против руководителей «Локомотива». Перед кассами стадиона в Черкизове появились чёрно-белые фотографии Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова. Перед каждой активисты прикрепили по две гвоздики. Кроме того, около арены появились граффити с надписью «Только Сёмин».

Как известно, в «Локомотиве» решили не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым, который истекает 31 мая 2020 года. В турнирной таблице команда занимает вторую строчку.

Ранее сообщалось, что Илья Геркус прокомментировал заявление Василия Кикнадзе о поиске преемника Юрия Сёмина.

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