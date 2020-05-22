Геркус прокомментировал заявление Кикнадзе о поиске преемника для Сёмина

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Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус критически воспринял высказывания Василия Кикнадзе, который сейчас занимает эту должность, сделанные в эфире «России 24».
Геркус прокомментировал заявление Кикнадзе о поиске преемника для Сёмина
  • РИА Новости

В частности, Геркусу не понравилось заявление коллеги о том, что за последние полгода он рассмотрел кандидатуры 18 тренеров, выбирая преемника для Юрия Сёмина. С прославленным специалистом руководство «Локо» отказалось продлевать трудовой договор.

«Я знаю, что все читают и обсуждают новый шедевр разговорного жанра. Комментировать пока не буду, выделю лишь одно: «за полгода у меня было порядка 18 фамилий». Это уровень», — написал Геркус в Twitter.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Булыкин одобрил решение Кикнадзе выступить по ТВ.

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