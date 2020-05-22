Булыкин: гендиректор «Локо» Кикнадзе всё сделал правильно

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал решение гендиректора клуба Василия Кикнадзе выступить в телеинтервью.

Ранее в пятницу, 22 мая, функционер подробно рассказал в эфире «России 24» о решении не продлевать контракт с наставником команды Юрием Сёминым, а также выразил готовность взять на себя ответственность за назначение на его места серба Марко Николича.

«Кикнадзе сделал правильно. Хорошо, когда люди общаются и говорят, объясняют свои решения. Это здорово, что Василий Александрович решил выступить, учитывая, какое большое количество вопросов было к «Локомотиву», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» покажет игру «Баварии» с «Айнтрахтом» в 27-м туре Бундеслиги.