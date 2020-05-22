Норицын о российских биатлонистках: нравится, что в них проснулась самосознательность

Тренер Виталий Норицын высказался о российских биатлонистках.

По его мнению, нынешнее поколение спортсменок более ответственно относится к тренировочному процессу, чем их предшественницы.

«Многие девочки тренируются так самоотверженно, как не всегда работали, находясь на сборах. Мне очень нравится, что в них до такой степени проснулась самосознательность», — заявил Норицын в интервью RT.

Перебравшийся в сборную Болгарии специалист также ответил на вопрос, придёт ли он на помощь кому-то из бывших подопечных, если его об этом попросят.

«Всегда рад помочь, но важно понимать: направление всей работе в сборной команде должен задавать старший тренер, и только он. Я просто не имею никакого права вмешиваться в эту работу. Могу себе представить, как сейчас сложно моим коллегам, поскольку в российском биатлоне пока не предвидится никакой ясности ни в плане тренерского штаба, ни в плане тренировочной работы», — резюмировал Норицын.

Ранее тренер Александр Касперович подчеркнул, что Норицын думал об уходе из сборной России во время чемпионата мира.