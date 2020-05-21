Министр спорта Московской области рассказал, когда откроются базы столичных клубов РПЛ

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, когда откроются базы московских клубов РПЛ и как они будут работать в ближайшее время.
Министр спорта Московской области рассказал, когда откроются базы столичных клубов РПЛ
  • РИА Новости

«Базы сейчас, естественно, стоят пустые. Для того чтобы их открыть, мы разработали стандарт, основанный на регламенте РПЛ. Это такой жёсткий стандарт, который мы разработали. Он утверждён, согласован с Роспотребнадзором. Следующий шаг по пути открытия баз — постановление губернатора. В ближайшее время на основе этого стандарта можно будет открывать тренировочные площадки», — приводит слова министра «Р-Спорт».

По словам Терюшкова, после открытия баз все футболисты должны будут пройти тестирование на коронавирус. При этом им придётся жить по одному в номере. Также нельзя будет пользоваться бассейном и закрытыми игровыми залами. Все обязаны будут носить маски.

Ранее футболисты и тренеры «Спартака» сдали тесты на коронавирус.

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