Футболисты и тренеры «Спартака» сдали тесты на коронавирус

Игроки и тренерский штаб московского футбольного клуба «Спартак» прошли тестирование на коронавирус.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 21 мая представители команды и тренерского штаба сдали тесты на COVID-19. На данный момент результаты неизвестны.

Футболисты московского «Спартака» прибыли в Москву для начала подготовки к возобновлению чемпионата России сезона-2019/20. Старт проведения заключительного отрезка первенства запланирован на 21 июня.

После 22 туров «Спартак» имеет в своём активе 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, выступающий за московский «Спартак» на правах аренды, не вернулся в Россию вместе с другими легионерами.