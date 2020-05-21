СМИ: Шюррле не вернулся в Россию для подготовки к возобновлению сезона
- РИА Новости
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, среди делегации иностранных футболистов и тренеров «Спартака», вернувшихся в Россию для подготовки к возобновлению чемпионата РПЛ, не оказалось полузащитника Андре Шюррле.
Стоит отметить, что арендное соглашение немецкого хавбека с красно-белыми истекает в конце мая.
Шюррле известен по выступлениям за немецкие «Майнц», «Байер», «Вольфсбург» и дортмундскую «Боруссию», а также английские «Челси» и «Фулхэм». Состав «Спартака» он пополнил летом 2019 года и отметился двумя голами в 18 встречах.
Ранее сообщалось, что Шюррле не вернётся в «Спартак» в случае возобновления РПЛ.