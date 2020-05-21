СМИ: Шюррле не вернулся в Россию для подготовки к возобновлению сезона

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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, выступающий за московский «Спартак» на правах аренды, не вернулся в Россию вместе с другими легионерами.
СМИ: Шюррле не вернулся в Россию для подготовки к возобновлению сезона
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, среди делегации иностранных футболистов и тренеров «Спартака», вернувшихся в Россию для подготовки к возобновлению чемпионата РПЛ, не оказалось полузащитника Андре Шюррле. 

Стоит отметить, что арендное соглашение немецкого хавбека с красно-белыми истекает в конце мая.

Шюррле известен по выступлениям за немецкие «Майнц», «Байер», «Вольфсбург» и дортмундскую «Боруссию», а также английские «Челси» и «Фулхэм». Состав «Спартака» он пополнил летом 2019 года и отметился двумя голами в 18 встречах.

Ранее сообщалось, что Шюррле не вернётся в «Спартак» в случае возобновления РПЛ.

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