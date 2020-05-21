Тренер Нурмагомедова молится о выздоровлении его отца

Тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, что просит бога вылечить отца спортсмена — Абдулманапа Нурмагомедова.

«Пожалуйста, Боже, я молюсь и прошу тебя в первый раз в жизни, чтобы мой друг полностью вылечился. Он великий отец и человек, у которого ещё остались незавершённые великие дела. Он всё ещё должен помогать своей семье и нужен многим другим. Бог всемогущ, и только бог может давать или забирать. Пожалуйста, дай Абдулманапу Нурмагомедову больше времени побыть с нами», — написал Мендес в Instagram.

Абдулманап Нурмагомедов находится в состоянии искусственной комы, в последние несколько дней его здоровье ухудшилось.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев поддержал Нурмагомедова в связи с болезнью его отца.