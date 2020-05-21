Тренер Нурмагомедова молится о выздоровлении его отца

Короткая ссылка
Тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, что просит бога вылечить отца спортсмена — Абдулманапа Нурмагомедова.
Тренер Нурмагомедова молится о выздоровлении его отца
  • РИА Новости

«Пожалуйста, Боже, я молюсь и прошу тебя в первый раз в жизни, чтобы мой друг полностью вылечился. Он великий отец и человек, у которого ещё остались незавершённые великие дела. Он всё ещё должен помогать своей семье и нужен многим другим. Бог всемогущ, и только бог может давать или забирать. Пожалуйста, дай Абдулманапу Нурмагомедову больше времени побыть с нами», — написал Мендес в Instagram.

Абдулманап Нурмагомедов находится в состоянии искусственной комы, в последние несколько дней его здоровье ухудшилось.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев поддержал Нурмагомедова в связи с болезнью его отца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить