Губерниев поддержал Нурмагомедова в связи с болезнью отца спортсмена

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил поддержку чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, отец которого на данный момент находится в больнице.

«Хочу поддержать Хабиба, потому что у него папа очень серьёзно болен. Надеюсь, всё будет нормально. Тяжёлая очень ситуация. Я знаком с Хабибом, мы несколько раз с ним встречались», — сказал Губерниев на YouTube-канале «Игра в тело».

25 апреля Нурмагомедов-старший был госпитализирован с диагнозом «пневмония». 13 мая СМИ сообщили, что он находится в коме, но уже 14 мая спортивный комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что специалист вышел из комы.

18 мая появилась информация, что у отца Нурмагомедова подтвердился коронавирус и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что отец Нурмагомедова не получал помощи в Дагестане на протяжении десяти дней.