СМИ назвали дату возобновления сезона в Чемпионшипе

Второй по силе дивизион чемпионата Англии по футболу — Чемпионшип — намерен 20 июня возобновить проведение сезона-2019/20.

По информации Daily Express, приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон в английском Чемпионшипе возобновится 20 июня. Отмечается, что участники соревнований уже согласовали временные рамки его проведения.

Так, в период с 20 июня по 18 июля команды Чемпионшипа проведут девять туров сезона. А вплоть до 31 июля будет проходить розыгрыш плей-офф за последнюю путёвку в Английскую премьер-лигу. За неё поборются коллективы, расположившиеся с третьего по шестое место в турнирной таблице первенства.

Ранее полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос, выступающий на правах аренды за лондонский «Арсенал», рассказал, когда возобновится проведение чемпионата Англии по футболу.