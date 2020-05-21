Футболист «Арсенала» ответил, когда возобновится сезон АПЛ

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос, выступающий на правах аренды за лондонский «Арсенал», рассказал, когда возобновится проведение чемпионата Англии по футболу.

«Сезон английской Премьер-лиги начнётся с опозданием на неделю по отношению к Испании, мы возвращаемся 20 июня. 48 часов назад нас проверили на коронавирус, и все мы дали отрицательный результат», — цитирует Себальоса Marca.

Также испанский хавбек рассказал, что по окончании срока арендного соглашения с «Арсеналом» намерен вернуться в «Реал» и продолжить карьеру в королевском клубе. Как сказал Себальос, его контракт со «сливочными» рассчитан на три года.

Себальос перешёл в «Реал» из «Бетиса» в 2017 году. В составе королевского клуба он провёл 56 матчей и забил пять мячей.

Ранее стало известно, кто из футболистов английского «Уотфорда» сдал положительный тест на коронавирус.