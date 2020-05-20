Стало известно, кто из футболистов «Уотфорда» заразился коронавирусом

Защитник английского футбольного клуба «Уотфорд» Эдриан Мариаппа признался, что сдал положительный тест на COVID-19.

Как Мариаппа сообщил The Telegraph, в результате тестирования у него был выявлен коронавирус. Об этом он узнал 19 мая, после чего пытался понять, каким образом мог заразиться.

«Это стало большим сюрпризом, потому что я действительно не покидал дом, кроме нескольких тренировок и случайной прогулки с детьми. Я в основном только занимался учёбой с детьми и поддерживал форму», — признался Мариаппа.

33-летний защитник известен по выступлениям за английские «Рединг» и «Кристал Пэлас». Он выступал за «Уотфорд» в период с 2005 по 2012 год, после чего пополнил состав коллектива в 2016-м. Он провёл за команду 335 матчей и забил пять мячей.

Ранее часть игроков клуба Английской премьер-лиги «Уотфорд» отказались выходить на тренировку после выявления трёх случаев заболевания коронавирусом в команде.