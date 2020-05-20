Фигурист Браун: никто не подходит к делу серьёзнее Медведевой

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Американский фигурист Джейсон Браун поделился мнением о ледовых занятиях двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой под руководством Брайана Орсера.
Фигурист Браун: никто не подходит к делу серьёзнее Медведевой
  • © Yohei Osada/AFLO
  • globallookpress.com

Спортсмен признался, что благодарен россиянке за знакомство и мастер-класс.

«Никто не подходит к делу серьёзнее, чем она. Когда она выходит на лёд, то вообще вокруг ничего не видит, как будто шторы опускает. Я не видел никого, кто был бы так же сконцентрирован. Она за последние два года многому меня научила», — сказал Браун в прямом эфире в Instagram-аккаунте Olympic Channel.

Ранее сообщалось, что Алине Загитовой выдали водительские права.

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