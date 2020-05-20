Сёмин: Гончаренко — талантливый парень
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«Я хочу поздравить Гончаренко. Это очень правильное и своевременное решение. Он талантливый парень, один из тех, кто пришёл в российский футбол и очень многое сделал для его развития», — приводит слова Сёмина ТАСС.
42-летний Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России 2018 года и дошла до 1/4 финала Лиги Европы в сезоне-2017/18.
Ранее сообщалось, что Гончаренко считает продление контракта с ЦСКА большим вызовом.