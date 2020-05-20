ЦСКА показал трогательный ролик с участием мам баскетболистов

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ЦСКА показал болельщикам трогательный ролик с участием мам баскетболистов команды, который был снят ровно год назад в преддверии финального матча Евролиги с «Анадолу Эфесом».
ЦСКА показал трогательный ролик с участием мам баскетболистов
  • РИА Новости

«Год назад ЦСКА стал чемпионом Евролиги. Тогда в Витории за несколько часов до выезда на финальный матч команду ждал сюрприз — мамы игроков записали специальное видео. Вспоминаем трогательные истории и пожелания от мам баскетболистов», — говорится в описании к ролику в Youtube-канале клуба. 

В решающем матче ЦСКА оказался сильнее и в восьмой раз стал чемпионом Евролиги. 

Ранее ЦСКА посвятил репортаж о победе в Евролиге-2018/19 памяти врача клуба Абжелилова.

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