ЦСКА показал трогательный ролик с участием мам баскетболистов

ЦСКА показал болельщикам трогательный ролик с участием мам баскетболистов команды, который был снят ровно год назад в преддверии финального матча Евролиги с «Анадолу Эфесом».

«Год назад ЦСКА стал чемпионом Евролиги. Тогда в Витории за несколько часов до выезда на финальный матч команду ждал сюрприз — мамы игроков записали специальное видео. Вспоминаем трогательные истории и пожелания от мам баскетболистов», — говорится в описании к ролику в Youtube-канале клуба.

В решающем матче ЦСКА оказался сильнее и в восьмой раз стал чемпионом Евролиги.

Ранее ЦСКА посвятил репортаж о победе в Евролиге-2018/19 памяти врача клуба Абжелилова.