ЦСКА посвятил репортаж о победе в Евролиге-2018/19 памяти врача клуба Абжелилова
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Видео опубликовано в Twitter армейского клуба.
В прошлом сезоне в финале Евролиги ЦСКА обыграл турецкий «Анадолу Эфес».
44-летний Абжелилов скончался 16 мая от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Ранее Серхио Родригес выразил соболезнования в связи со смертью врача ПБК ЦСКА Абжелилова.
Сегодняшний репортаж «Чемпионская ночь ЦСКА» наш клуб посвящает памяти Романа Абжелилова.#CSKAbasketpic.twitter.com/JeFlqpXRz1— CSKA Moscow (@cskabasket) May 19, 2020