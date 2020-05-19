ЦСКА посвятил репортаж о победе в Евролиге-2018/19 памяти врача клуба Абжелилова

Московский баскетбольный клуб ЦСКА посвятил репортаж о победе в прошлом сезоне Евролиги памяти скончавшегося от коронавируса врача команды Романа Абжелилова.

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