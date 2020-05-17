Родригес выразил соболезнования в связи со смертью врача ПБК ЦСКА Абжелилова
- РИА Новости
«Покойся с миром, Рома. Мы никогда не забудем твоей доброты. Мои соболезнования его семье, его жене, детям и всему ЦСКА», — написал Родригес в своём Twitter.
Свои соболезнования также выразили Кайл Хайнс, Нандо де Коло, Аарон Ли, Рон Бейкер, Уилл Клайберн и другие, а также клубы Евролиги и Единой лиги ВТБ.
44-летний Абжелилов скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что тренер сборной Испании отреагировал на смерть врача ПБК ЦСКА Абжелилова.