Родригес выразил соболезнования в связи со смертью врача ПБК ЦСКА Абжелилова

Бывший защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Серхио Родригес, ныне выступающий за «Милан», отреагировал на смерть врача команды Романа Абжелилова из-за коронавируса.

«Покойся с миром, Рома. Мы никогда не забудем твоей доброты. Мои соболезнования его семье, его жене, детям и всему ЦСКА», — написал Родригес в своём Twitter.

Свои соболезнования также выразили Кайл Хайнс, Нандо де Коло, Аарон Ли, Рон Бейкер, Уилл Клайберн и другие, а также клубы Евролиги и Единой лиги ВТБ.

44-летний Абжелилов скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Испании отреагировал на смерть врача ПБК ЦСКА Абжелилова.