Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Короткая ссылка
Президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев высказался о ситуации с пандемией коронавирусной инфекции в Дагестане.
Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
  • Reuters

«Сегодня почти в каждый дом в республике пришла огромная беда из-за пандемии. Ужасная, плачевная ситуация. По большому счёту жители остались один на один с болезнью, огромным людским горем — эпидемией, которая просто-таки косит людей», — цитирует Кадиева Sport24.

По его словам, в больницах не хватает мест и нет необходимых лекарств, а также не оказывается достаточная адресная помощь.

«Считаю, руководство Дагестана самоустранилось от проблем народа, от нужд и забот больных и малоимущих. Мы видим, что строится множество современных быстровозводимых госпиталей в различных регионах. Почему правительство Дагестана не обратилось к президенту страны с просьбой построить подобный госпиталь в республике?» — сказал Кадиев.

Недавно президент России Владимир Путин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Дагестане и поручил подготовить план по её преодолению в этой республике.

Ранее Хабиб Нурмагомедов призвал жителей Дагестана объединиться и прислушаться к врачам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить