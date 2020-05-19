Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев высказался о ситуации с пандемией коронавирусной инфекции в Дагестане.

«Сегодня почти в каждый дом в республике пришла огромная беда из-за пандемии. Ужасная, плачевная ситуация. По большому счёту жители остались один на один с болезнью, огромным людским горем — эпидемией, которая просто-таки косит людей», — цитирует Кадиева Sport24.

По его словам, в больницах не хватает мест и нет необходимых лекарств, а также не оказывается достаточная адресная помощь.

«Считаю, руководство Дагестана самоустранилось от проблем народа, от нужд и забот больных и малоимущих. Мы видим, что строится множество современных быстровозводимых госпиталей в различных регионах. Почему правительство Дагестана не обратилось к президенту страны с просьбой построить подобный госпиталь в республике?» — сказал Кадиев.

Недавно президент России Владимир Путин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Дагестане и поручил подготовить план по её преодолению в этой республике.

Ранее Хабиб Нурмагомедов призвал жителей Дагестана объединиться и прислушаться к врачам.