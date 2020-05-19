Булыкин — об уходе Сёмина из «Локомотива»: всё решает руководство

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на решение руководства московского футбольного клуба «Локомотив» не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.

«Юрий Палыч, спасибо за титулы для нашего любимого «Локомотива», спасибо, что были моим первым тренером в большом футболе. Вы — легенда для «Локомотива», но всё решает руководство. Неизвестно, как повлияет решение совета директоров не подписывать новый контракт. У «Локомотива» сейчас очень трудный путь впереди, надеюсь, всё будет хорошо!» — написал Булыкин в своём Instagram.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка. Его соглашение с клубом действует до 30 мая и не будет продлено.

Ранее журналист Василий Уткин высказал мнение о решении руководства «Локомотива» не продлевать контракт с Сёминым.