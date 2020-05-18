Уткин: Сёмин — тренер, которому место на пенсии

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказал мнение о решении руководства московского футбольного клуба «Локомотив» не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.

«У меня есть позиция, что Юрий Сёмин — тренер, которому место на пенсии. Уважаемый, почётный, но он не подходит амбициозному клубу, который играет в Лиге чемпионов от России. Это моё мнение, оно не относится к тому, сколько у Сёмина осталось лет контракта, кто придёт ему на смену, это мнение не означает никакого специального отношения к совету директоров, который за это время уже поменял состав. Да что там — два разных генеральных директора работали в последний приход Сёмина. Моя позиция продиктована взглядом на работу Сёмина, вот и всё», — приводит слова Уткина «Чемпионат».

При этом он отметил, что всю ситуацию с отставкой Сёмина можно было обыграть совершенно по-другому.

«Разыграно и подано всё было бездарно. Кто с этим спорит? Но всё это не отменяет того, что Юрий Павлович Сёмин — пенсионер. И сэр Алекс Фергюсон, которого только что авторитетнейший журнал признал лучшим тренером мира в истории, к возрасту Юрия Павловича уже два года не работал, хотя выиграл всё на свете, понимаете?! Тоже человек критически к себе относился», — добавил журналист.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка. Его соглашение с клубом действует до 30 мая и не будет продлено.

Ранее сообщалось, что неизвестные провели акцию против Мещерякова и Кикнадзе у стадиона «Локомотива».