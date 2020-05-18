Уткин: Сёмин — тренер, которому место на пенсии

Короткая ссылка
Известный спортивный журналист Василий Уткин высказал мнение о решении руководства московского футбольного клуба «Локомотив» не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.
Уткин: Сёмин — тренер, которому место на пенсии
  • РИА Новости

«У меня есть позиция, что Юрий Сёмин — тренер, которому место на пенсии. Уважаемый, почётный, но он не подходит амбициозному клубу, который играет в Лиге чемпионов от России. Это моё мнение, оно не относится к тому, сколько у Сёмина осталось лет контракта, кто придёт ему на смену, это мнение не означает никакого специального отношения к совету директоров, который за это время уже поменял состав. Да что там — два разных генеральных директора работали в последний приход Сёмина. Моя позиция продиктована взглядом на работу Сёмина, вот и всё», — приводит слова Уткина «Чемпионат».

При этом он отметил, что всю ситуацию с отставкой Сёмина можно было обыграть совершенно по-другому.

«Разыграно и подано всё было бездарно. Кто с этим спорит? Но всё это не отменяет того, что Юрий Павлович Сёмин — пенсионер. И сэр Алекс Фергюсон, которого только что авторитетнейший журнал признал лучшим тренером мира в истории, к возрасту Юрия Павловича уже два года не работал, хотя выиграл всё на свете, понимаете?! Тоже человек критически к себе относился», — добавил журналист.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка. Его соглашение с клубом действует до 30 мая и не будет продлено.

Ранее сообщалось, что неизвестные провели акцию против Мещерякова и Кикнадзе у стадиона «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить