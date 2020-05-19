Депутат Дегтярёв: государство будет постепенно уходить из профессионального спорта

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв заявил, что государство будет постепенно уходить из профессионального спорта.
Депутат Дегтярёв: государство будет постепенно уходить из профессионального спорта
  • РИА Новости

«В целом курс на то, чтобы государство постепенно уходило из профессионального спорта без рывков, уже задан президентом. Государство будет постепенно уходить из профессионального спорта, и это правильно. Вместо этого оно будет приходить и укрепляться в отрасли детско-юношеского и массового спорта, и это тоже абсолютно правильно», — цитирует Дегтярёва ТАСС.

Он отметил, что в профессиональном спорте уже есть спонсоры, призовые и что нет смысла тратить большие деньги, например, на содержание футбольных клубов. 

«Главное — чтобы люди были счастливы, здоровы, имели возможность заниматься физкультурой во дворе, чтобы развивались физические клубы, секции были бесплатными», — заявил Дегтярёв.

Ранее Дегтярёв прокомментировал решение доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).

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