Депутат Дегтярёв: государство будет постепенно уходить из профессионального спорта

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв заявил, что государство будет постепенно уходить из профессионального спорта.

«В целом курс на то, чтобы государство постепенно уходило из профессионального спорта без рывков, уже задан президентом. Государство будет постепенно уходить из профессионального спорта, и это правильно. Вместо этого оно будет приходить и укрепляться в отрасли детско-юношеского и массового спорта, и это тоже абсолютно правильно», — цитирует Дегтярёва ТАСС.

Он отметил, что в профессиональном спорте уже есть спонсоры, призовые и что нет смысла тратить большие деньги, например, на содержание футбольных клубов.

«Главное — чтобы люди были счастливы, здоровы, имели возможность заниматься физкультурой во дворе, чтобы развивались физические клубы, секции были бесплатными», — заявил Дегтярёв.

Ранее Дегтярёв прокомментировал решение доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).