Дегтярёв: возобновление РПЛ — это не только большой шаг, но и большая ответственность

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв прокомментировал решение доиграть чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спортсмены и болельщики с нетерпением ждут возвращения футбола. После выступления президента на тему поэтапного выхода из режима карантина началась работа над планом послаблений и в сфере спорта. Возобновление чемпионата — это не только большой шаг, но и большая ответственность», — цитирует ТАСС Дегтярёва.

Также он считает, что клубы должны строго контролировать соблюдение медицинского протокола во избежание новой остановки чемпионата.

«Очень многое зависит от клубов. Именно им предстоит следить за строгим соблюдением медицинского протокола и мер безопасности. Также нужно будет решить вопрос о возвращении легионеров. Будем надеяться, что соблюдение этих мер предосторожности позволит подготовиться и благополучно доиграть чемпионат», — сказал Дегтярёв.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22 туров 17 марта. Оставшиеся матчи первенства пройдут без зрителей.

Ранее президент «Урала» Иванов заявил, что его клуб подчинится решению РФС доиграть сезон.