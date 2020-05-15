Президент «Урала» Иванов: подчинимся решению РФС доиграть сезон

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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) о возобновлении матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
Президент «Урала» Иванов: подчинимся решению РФС доиграть сезон
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Я не раз выступал за досрочное завершение сезона, но если РФС принял такое решение, то мы подчинимся ему и будем доигрывать. Что нам остаётся делать в этой ситуации? Сейчас всё равно существуют большие проблемы, мы не знаем, как это всё пройдёт. Дай бог, чтобы благополучно. Нам надо привезти футболистов, определиться с началом тренировок. Хотя у нас в регионе все пока находятся на карантине и непонятно, когда его снимут. Очень много проблем существует», — цитирует Иванова ТАСС.

Возобновление чемпионата РПЛ, прерванного из-за пандемии коронавируса, запланировано на 21 июня.

Ранее сообщалось, что в «Зените» удовлетворены решением доиграть РПЛ.

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