В «Зените» удовлетворены решением доиграть РПЛ

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что после паузы в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ), вызванной пандемией коронавируса, телевизионная аудитория первенства вырастет.
В «Зените» удовлетворены решением доиграть РПЛ
  • РИА Новости

«Мы в «Зените» воспринимаем это решение с чувством глубокого удовлетворения. Оно важно и со спортивной точки зрения, и с точки зрения перспектив развития футбола в стране. Дискуссии были достаточно острыми, были клубы, которые ни в какую не хотели доигрывать», — сказал Медведев ТАСС.

Также генеральный директор «Зенита» выразил уверенность, что чемпионат РПЛ вызовет большой интерес у зрителей.

«Сейчас будет очень важный этап работы: подготовка всех регламентов, протоколов безопасности в отношении команд, персонала и работников телевидения, которые будут работать на матчах. То, как они будут показаны, — очень важный элемент в отсутствие зрителей. Уверен, мы увидим реальный интерес наших болельщиков и жителей страны к этой замечательной игре», — добавил Медведев.

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун выразил опасение, что чемпионат РПЛ будет вновь остановлен из-за коронавируса.

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