Федун считает, что чемпионат России может быть прерван в случае возобновления

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун выразил опасение, что чемпионат России по футболу может остаться недоигранным из-за возможных вспышек коронавирусной инфекции внутри клубов.

«Когда игроки выйдут через две-три недели на пик формы, а пик формы — это всегда потеря иммунитета, то могут быть вспышки — и чемпионат снова прервётся. Мои ожидания: 50% — доиграем сезон, 50% — не доиграем. Все согласились с риском, все его принимают. Дай бог, повезёт, обойдёмся», — сказал Федун, который в настоящее время борется с коронавирусом.

Также владелец «Спартака» признался, что голосовал за возобновление сезона.

«На исполкоме я проголосовал за решение возобновить сезон. Болельщики и футболисты настолько исстрадались по футболу, что любые отсрочки выглядят неправильно. При этом с учётом собственного опыта могу сказать, что зараза эта реальна, вместе со мной переболела вся семья, очень всё быстро развивается. И риски есть», — цитирует Федуна РИА Новости.

Чемпионат Российской премьер-лиги был прерван после 22-го тура в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Сёмин заявил, что с большим энтузиазмом относится к возобновлению сезона.