Сёмин: с большим энтузиазмом отношусь к возобновлению сезона

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал предстоящее возобновление розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванного из-за пандемии коронавируса.

«Отношусь к возобновлению сезона с большим энтузиазмом. Все ждут возвращения футбола. Опасность всегда есть, но, надеюсь, к этому времени ситуация улучшится. Решение, наверное, обдуманное, связано оно и с большим руководством. Подготовка, конечно, скомкана, но здесь всё зависит от уровня ответственности каждого игрока, который ушёл на карантин. Пять замен поэтому и сделали, наверное, травмы могут быть», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

На момент остановки РПЛ было сыграно 22 из 30 туров. Планируется, что соревнования должны возобновиться 21 июня.

Ранее Александр Дюков выразил надежду что Сёмин продолжит тренерскую карьеру.