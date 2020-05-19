Каррагер: я буду поражён, если в АПЛ не будет ни одного заболевшего коронавирусом
- Reuters
«Я буду поражён, если не будет ни одного положительного теста на коронавирус. Поэтому нам не нужно реагировать на результаты слишком эмоционально. Это обязательно произойдёт, как происходит и в других странах», — цитирует Каррагера Daily Mail.
АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие спортивные турниры в мире. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38. Планируется, что команды вернутся к тренировкам до конца мая.
Ранее сообщалось, что капитан клуба АПЛ не вернётся к тренировкам с командой.