Капитан клуба АПЛ не вернётся к тренировкам с клубом

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Нападающий и капитан клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Уотфорд» Трой Дини заявил, что не намерен возобновлять тренировки с командой.
Капитан клуба АПЛ не вернётся к тренировкам с клубом
  • Reuters

«Мы должны возобновить работу на этой неделе. Я уже сообщил клубу, что не приеду. Это не имеет никакого отношения к деньгам», — приводит слова Дини Sky Sports.

Он объяснил, что такое решение он принял из-за своего пятимесячного сына, у которого есть проблемы с дыханием, и он не хочет подвергать его опасности заболеть коронавирусом.

«На тренировки нужно будет ездить в своей одежде, на базе нельзя принимать душ, а затем мы должны возвращаться домой в грязной форме. Если я положу её рядом с вещами моего сына или жены, то высока вероятность передать вирус им», — добавил футболист.

АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие спортивные турниры в мире. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38. Планируется, что команды вернутся к тренировкам до конца мая.

Ранее медсоветник АПЛ заявил, что следующий сезон может пройти без зрителей.

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