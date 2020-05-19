СМИ: Футболисты «Райо Вальекано» бойкотируют тренировки из-за урезания зарплат
- Reuters
Как сообщает Mundo Deportivo, 18 мая игроки не вышли на групповую тренировку и провели занятие в домашних условиях.
Отмечается, что игроки на протяжении уже двух с половиной месяцев пытались поговорить с руководством клуба, однако так и не получили ответа.
Сезон испанской Сегунды, как и Примеры, был приостановлен из-за пандемии коронавируса в середине марта.
Ранее сообщалось, что игрока «Сельты» оштрафовали на €60 тыс. за нарушение карантина.