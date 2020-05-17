СМИ: Одноклубника Смолова оштрафовали на €60 тысяч за нарушение карантина

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Руководство испанского клуба «Сельта» оштрафовало датского нападающего Пионе Систо на €60 тыс. за нарушение карантина.
СМИ: Одноклубника Смолова оштрафовали на €60 тысяч за нарушение карантина
  • Reuters

Как сообщает Mundo Deportivo, Систо не только самовольно покинул Испанию во время карантина из-за пандемии коронавируса, но и не выполнял программу индивидуальных тренировок, составленную тренерским штабом.

Помимо 25-летнего датчанина, во время карантина страну покидал и российский форвард Фёдор Смолов, однако он, в отличие от одноклубника, поставил в известность руководство о своих намерениях.

Сезон испанской Примеры был приостановлен из-за пандемии коронавируса в середине марта, как и многие другие турниры в Европе. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров.

Ранее сообщалось, что в «Сельте» довольны формой Смолова после карантина.

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