СМИ: Одноклубника Смолова оштрафовали на €60 тысяч за нарушение карантина

Руководство испанского клуба «Сельта» оштрафовало датского нападающего Пионе Систо на €60 тыс. за нарушение карантина.

Как сообщает Mundo Deportivo, Систо не только самовольно покинул Испанию во время карантина из-за пандемии коронавируса, но и не выполнял программу индивидуальных тренировок, составленную тренерским штабом.

Помимо 25-летнего датчанина, во время карантина страну покидал и российский форвард Фёдор Смолов, однако он, в отличие от одноклубника, поставил в известность руководство о своих намерениях.

Сезон испанской Примеры был приостановлен из-за пандемии коронавируса в середине марта, как и многие другие турниры в Европе. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров.

Ранее сообщалось, что в «Сельте» довольны формой Смолова после карантина.