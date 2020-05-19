Обама: Джордан и «Чикаго» изменили культуру

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Бывший президент США Барак Обама высказал мнение о влиянии легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана на мировую культуру.
Обама: Джордан и «Чикаго» изменили культуру
  • Reuters

«Майкл Джордан помог по-другому взглянуть на афроамериканских спортсменов. Благодаря ему люди начали воспринимать спорт как часть индустрии развлечений. Майкл Джордан и «Чикаго Буллз» изменили культуру», — приводит слова Обамы журналистка ESPN Кэссиди Хаббарт в своём Twitter.

Джордан является шестикратным чемпионом НБА. Он завоевал все титулы в составе «Чикаго Буллз» в период с 1991 по 1998 год.

Ранее Леброн Джеймс заявил, что он был бы идеальным партнёром для Джордана.

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