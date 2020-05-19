Джеймс считает, что он был бы идеальным партнёром для Джордана

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказал мнение, что он был бы идеальным партнёром по команде для легендарного Майкла Джордана.

«Учитывая мой стиль игры, который заключается в том, что я всегда ставлю команду на первое место, мне кажется, что я был бы идеальным партнёром для Майкла Джордана. Майк просто убийца. Моё умение читать игру и отдавать передачи отлично сочеталось бы с его умением набирать очки», — приводит слова Леброна ESPN.

Джордан является шестикратным чемпионом НБА. Он завоевал все титулы в составе «Чикаго Буллз». Джеймс, в настоящее время играющий за «Лос-Анджелес Лейкерс», трижды становился чемпионом НБА — дважды с «Майами Хит» и один раз в составе «Кливленда».

Ранее Джеймс рассказал, что многие игроки НБА хотят возобновления сезона.