Джеймс рассказал, что многие игроки НБА хотят возобновления сезона

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что многие игроки лиги хотят, чтобы сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), прерванный из-за пандемии коронавируса, был доигран.

«Мы определённо не отказываемся от этого сезона. Не только я и мои партнёры по команде, весь клуб «Лейкерс», мы хотим играть. Много игроков, которых я знаю лично, хотят играть. Но, разумеется, мы ни в коем случае не хотим ставить под угрозу здоровье любого из наших игроков или их семей. Это пандемия, о которой мы не имеем никакого представления. Мы не управляем ситуацией, — передаёт слова Джеймса Yahoo Sports.

Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата.

Ранее стало известно, когда в НБА планируют принять решение о возобновлении сезона.