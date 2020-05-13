Стало известно, когда в НБА планируют принять решение о возобновлении сезона

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер ответил на вопрос, в какие сроки руководство чемпионата планирует принять решение о возобновлении сезона.

Как сообщает журналист The Athletic, руководство НБА намерено принять решение о возможном возобновлении сезона в течение двух — четырёх недель. Об этом комиссар ассоциации Адам Сильвер заявил в ходе конференции с советом управляющих НБА.

На момент остановки регулярного сезона НБА из-за пандемии коронавируса команды провели от 63 до 67 матчей. В Западной конференции лидирует «Лос-Анджелес Лейкерс», в активе которого 49 побед при 14 поражениях. На Востоке первую строчку занимает «Милуоки Бакс» с 53 победами и 12 поражениями.

Ранее четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил высказал мнение, что нынешний сезон, прерванный из-за пандемии коронавирусной инфекции, необходимо завершить досрочно.