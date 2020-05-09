О'Нил считает, что сезон НБА нужно досрочно завершить

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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил высказал мнение, что нынешний сезон, прерванный из-за пандемии коронавирусной инфекции, необходимо досрочно завершить.
О'Нил считает, что сезон НБА нужно досрочно завершить
  • Reuters

«Мы должны досрочно завершить сезон. Продолжать заботиться о безопасности игроков и людей, позволить правительству найти способ навсегда избавиться от этой штуки», — приводит слова О'Нила New York Post.

Он также отметил, что не считает доигровку сезона при пустых трибунах хорошей идеей.

«Игры без зрителей? Я бы играл ужасно без фанатов. Боже мой, я был бы худшим центровым в истории НБА, потому что мне нужно питаться энергией толпы, мне нужно повышать свой адреналин! Вы знаете, сколько игр я выиграл, просто выйдя на арену соперников, когда фанаты дико смотрели на меня? Каждый раз, когда я промахивался с линии фола, они смеялись. Я бы говорил: «О, вы думаете, это смешно? Ну тогда смотрите». Болельщики были бы для меня необходимы», — добавил легендарный форвард.

Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что НБА не будет прерывать сезон, если после его возобновления у игроков обнаружат коронавирус.

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