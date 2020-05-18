Глава Fight Nights Global высказался о проблемах с коронавирусом в Дагестане

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился мнением о причинах тяжёлой ситуации с пандемией коронавируса в Дагестане.

«Это элемент нашей ментальности, к предупреждениям и опасностям относятся довольно легкомысленно. Как только уже каждый на своей семье, друзьях стал ощущать проблематику, только тогда и началась профилактика, какой-никакой режим изоляции. Есть ещё один важный фактор — это родственные связи. В случае смертей соболезнования и похороны становятся массовым мероприятием, посещение которых фактически обязательно» — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

По его словам, люди продолжают посещать эти мероприятия, несмотря на пандемию, а там может собираться более тысячи человек.

«Я и сам на подобном мероприятии был в начале эпидемии, у товарища отец скончался в Дагестане. Вопрос даже не стоял, пойти или не пойти. Была бы свадьба, я бы, возможно, и не пошёл», — заявил Гаджиев.

Недавно президент России Владимир Путин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Дагестане и поручил подготовить план по преодолению ситуации с коронавирусом в этой республике.

Ранее боец UFC Рамазан Эмеев высказался о причинах проблем с коронавирусом в Дагестане.