Медведев сообщил, что все тесты на коронавирус в «Зените» отрицательные

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев сообщил, что все тесты игроков и персонала команды на коронавирус дали отрицательный результат.
Медведев сообщил, что все тесты на коронавирус в «Зените» отрицательные
  • РИА Новости

«У нас нет ни одного случая заболевания коронавирусом, слава богу», — приводит слова Медведева ТАСС.

Он отметил, что для большей уверенности, в клубе тестирование проводится на регулярной основе.

«Мы на прошлой неделе провели двойные тесты, чтобы исключить ошибки в ту или иную сторону. Все тесты дали отрицательный результат, будем продолжать делать их и в будущем», — добавил гендиректор «Зенита».

Сезон РПЛ был прерван из-за коронавируса. На момент остановки РПЛ было сыграно 22 из 30 туров. Планируется, что соревнования возобновятся 21 июня.

Ранее сообщалось, что РУСАДА готово приступить к послематчевым тестированиям игроков РПЛ.

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