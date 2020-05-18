РУСАДА готово приступить к послематчевым тестированиям игроков РПЛ

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) готово приступить к послематчевым тестированиям футболистов с возобновлением сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом заявила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, слова которой передаёт ТАСС.

«РУСАДА пока не получало проект регламента проведения футбольных матчей в условиях пандемии коронавируса. Я думаю, что мы получим этот документ после того, как он будет утверждён и предварительно согласован с Роспотребнадзором», — добавила Пахноцкая.

Сезон РПЛ был прерван из-за коронавируса. На момент остановки РПЛ было сыграно 22 из 30 туров. Планируется, что соревнования возобновятся 21 июня.

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