РУСАДА готово приступить к послематчевым тестированиям игроков РПЛ

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) готово приступить к послематчевым тестированиям футболистов с возобновлением сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
РУСАДА готово приступить к послематчевым тестированиям игроков РПЛ
  • РИА Новости

Об этом заявила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, слова которой передаёт ТАСС.

«РУСАДА пока не получало проект регламента проведения футбольных матчей в условиях пандемии коронавируса. Я думаю, что мы получим этот документ после того, как он будет утверждён и предварительно согласован с Роспотребнадзором», — добавила Пахноцкая.

Сезон РПЛ был прерван из-за коронавируса. На момент остановки РПЛ было сыграно 22 из 30 туров. Планируется, что соревнования возобновятся 21 июня.

Ранее в «Ахмате» рассказали о проблемах при возвращении легионеров в клуб.

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