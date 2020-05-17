В «Ахмате» рассказали о проблемах при возвращении легионеров в клуб

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Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров признался, что клуб испытывает трудности с возвращением своих иностранных футболистов в Россию.
В «Ахмате» рассказали о проблемах при возвращении легионеров в клуб
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Они готовы вернуться хоть сегодня, но существует проблема авиасообщений. Мы на связи, пытаемся решить эту проблему. Возможно было бы организовать чартер, если бы игроки находились в одной стране, но они в разных государствах — Албании, Хорватии, Сербии. С каждым из футболистов мы на связи, пытаемся координировать ситуацию. Сколько на это времени понадобится, пока сложно сказать», — цитирует Айдамирова ТАСС.

Также гендиректор «Ахмата» добавил, что хорват Зоран Нижич, серб Мирослав Богосавац, а также албанцы Бернард Бериша и Одисе Роши должны будут пройти двухнедельный карантин после прибытия в клуб.

Ранее в «Ахмате» заявили, что в РФС не учитывали мнение клубов при решении о доигровке РПЛ.

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