В «Ахмате» рассказали о проблемах при возвращении легионеров в клуб

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров признался, что клуб испытывает трудности с возвращением своих иностранных футболистов в Россию.

«Они готовы вернуться хоть сегодня, но существует проблема авиасообщений. Мы на связи, пытаемся решить эту проблему. Возможно было бы организовать чартер, если бы игроки находились в одной стране, но они в разных государствах — Албании, Хорватии, Сербии. С каждым из футболистов мы на связи, пытаемся координировать ситуацию. Сколько на это времени понадобится, пока сложно сказать», — цитирует Айдамирова ТАСС.

Также гендиректор «Ахмата» добавил, что хорват Зоран Нижич, серб Мирослав Богосавац, а также албанцы Бернард Бериша и Одисе Роши должны будут пройти двухнедельный карантин после прибытия в клуб.

Ранее в «Ахмате» заявили, что в РФС не учитывали мнение клубов при решении о доигровке РПЛ.