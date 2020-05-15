В «Ахмате» считают, что в РФС не учитывали мнение клубов при решении о доигровке РПЛ

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров признался, что не знает, каким образом его клуб будет доигрывать чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Разочарования нет. Наше мнение им всё равно, видимо, неинтересно. Около 12 клубов писали в РПЛ письма со своей позицией. Их никто не услышал, даже не собирался, видимо. Раз приняли такое решение, будем доигрывать. Непонятно как, но будем», — сказал Айдамиров ТАСС.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. На заседании РФС было принято решение о возобновлении первенства с 21 июня.

Ранее президент «Урала» Иванов заявил, что его клуб подчинится решению РФС доиграть сезон.