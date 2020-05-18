Экс-футболист ЦСКА: в перерыве матча со «Спортингом» Газзаев достал иконку

Короткая ссылка
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, что говорил главный тренер Валерий Газзаев в перерыве финального матча Кубка УЕФА со «Спортингом» в 2005-м.
Экс-футболист ЦСКА: в перерыве матча со «Спортингом» Газзаев достал иконку
  • @pfc_cska
  • Twitter

«Воспроизводить речь тренера слово в слово смысла не имеет. Общий посыл был таким: финалов много не бывает. То, как вы проведёте второй тайм, запомнится вам на всю оставшуюся жизнь. Вы можете выиграть этот матч. Но выйти в финал — одно, а победить в нём — другое. Нужно показать всё, на что способны. Кажется, Газзаев даже достал иконку. В итоге на второй тайм вышли совсем с другим настроем, да и «Спортинг» был уже не так активен», — заявил бывший игрок армейцев в интервью RT.

Ранее Алдонин рассказал, как в Шереметьеве болельщики едва не унесли Игнашевича вместе с Кубком УЕФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить