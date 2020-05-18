Экс-футболист ЦСКА: в перерыве матча со «Спортингом» Газзаев достал иконку

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, что говорил главный тренер Валерий Газзаев в перерыве финального матча Кубка УЕФА со «Спортингом» в 2005-м.

«Воспроизводить речь тренера слово в слово смысла не имеет. Общий посыл был таким: финалов много не бывает. То, как вы проведёте второй тайм, запомнится вам на всю оставшуюся жизнь. Вы можете выиграть этот матч. Но выйти в финал — одно, а победить в нём — другое. Нужно показать всё, на что способны. Кажется, Газзаев даже достал иконку. В итоге на второй тайм вышли совсем с другим настроем, да и «Спортинг» был уже не так активен», — заявил бывший игрок армейцев в интервью RT.

Ранее Алдонин рассказал, как в Шереметьеве болельщики едва не унесли Игнашевича вместе с Кубком УЕФА.