Алдонин: в Шереметьеве болельщики едва не унесли Игнашевича вместе с Кубком УЕФА

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Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин вспомнил, как болельщики встретили команду в Москве после победы в Кубке УЕФА в 2005 году.
Алдонин: в Шереметьеве болельщики едва не унесли Игнашевича вместе с Кубком УЕФА
  • РИА Новости

«Нас уже в аэропорту встретила толпа болельщиков. Мы вышли в зал прилёта и увидели настоящее человеческое море. Это запомнилось на всю жизнь. Некоторые радовались, кто-то плакал. Тогда Игнашевича чуть не унесли вместе с кубком! Лишь чудом удалось затащить его в автобус. Потом отправились на базу, и на протяжении всего пути за нами ехал целый кортеж из гудящих машин», — заявил Алдонин в интервью RT.

Ранее экс-футболист ЦСКА рассказал, предлагали ли Газзаеву сбрить усы после победы в Кубке УЕФА.

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