Экс-хавбек ЦСКА вспомнил, как Газзаева уговаривали сбрить усы после победы в Кубке УЕФА

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Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, предлагали ли игроки главному тренеру Валерию Газзаеву сбрить усы после победы в Кубке УЕФА в 2005-м.
Экс-хавбек ЦСКА вспомнил, как Газзаева уговаривали сбрить усы после победы в Кубке УЕФА
  • globallookpress.com

«Эту тему подняли уже в конце года, когда стали чемпионами. Тогда Серёга Игнашевич пытался убедить Газзаева побриться. Но Валерий Георгиевич попросил оставить его усы в покое. Зато по дороге в аэропорт в Лиссабоне тренер пытался станцевать лезгинку, точнее, сделал пару движений», — заявил бывший полузащитник армейцев в интервью RT.

Ранее Алдонин вспомнил, что болельщики «Спортинга» ещё утром в день финала начали отмечать победу в Кубке УЕФА.

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