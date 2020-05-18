Алдонин: болельщики «Спортинга» ещё утром в день финала начали отмечать победу в Кубке УЕФА

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин вспомнил, как болельщики «Спортинга» заранее начали праздновать победу над армейцами в финале Кубка УЕФА — 2005.

«Это было забавно. Болельщики «Спортинга» ещё утром в день матча начали отмечать победу! Народ гулял и праздновал. Все были абсолютно уверены в успехе хозяев. А когда Вагнер закатил мяч в пустые ворота, португальцы резко замолчали. Тогда-то мы и услышали наших болельщиков», — заявил Алдонин в интервью RT.

Ранее экс-футболист ЦСКА вспомнил самый сложный матч на пути к победе в Кубке УЕФА — 2005.